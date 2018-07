Briloner MusikSommer nimmt Fahrt auf

Brilon-Totallokal: Die Songs der dIRE sTRAITS live, umsonst und draußen

brilon-totallokal: Nach einem traumhaften Start der OpenAir-Saison in Brilon präsentiert das Team von BWT-Brilon Kultour mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland, der Warsteiner Brauerei, der Firma EGGER, den Briloner Stadtwerken, Peter Bergmann und Afri-Cola am Donnerstag, 19. Juli 2018 ab 19.30 Uhr „Brothers in Arms“. Die „dIRE sTRAITS Tributeband“ verspricht Welthits der großartigen Band um Mark Knopfler.

Das Programm führt den Zuhörer nicht nur durch die musikalische Geschichte der dIRE sTRAITS. Die Show, Präsenz und vor allem der hohe musikalische Anspruch der Band, überzeugte in bisher rund 600 Live-Shows die Konzertbesucher. Für das leibliche sorgt das Team von Oliver Czwikla-Werner. Und damit alle Besucher entspannt feiern können, steht für den Heimweg das „AnrufSammelTaxi“ (AST) der RLG unter der Telefonnummer 0 29 61/97 02 97 zur Verfügung.

Nähere Informationen zum kompletten BRILON OPEN AIR-Programm bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder Email kultur@brilon.de

Foto: „Brothers in Arms“ sind die dritte Band beim 21. Briloner MusikSommer.

