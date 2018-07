Brilon-Totallokal:

brilon-totallokal: Bei der diesjährigen Hauptversammlung des Kneippvereins Brilon konnte der Vorstand unter Vorsitz von Sandra Dietrich-Siebert von einem erfolgreichen Jahr berichten. Wie der Verein mitteilt, wurden während des Jahres verschiedene Kurse angeboten und die Übungsstunden durch attraktive Bewegungsangebote dem Zeitgeist angepasst. So nahm der Kneippverein unter anderem einige interessante Themenwanderungen mit ins Programm auf.

Insgesamt nahmen 1546 Teilnehmer an den insgesamt 121 angebotenen Kursen teil. Die jährliche Fahrradtour führte mit 21 Teilnehmern/innen durch das schöne Sauerland in die Warsteiner Höhle, weiter über Kallenhardt und Altenbürener Mühle wieder zurück nach Brilon.

104 Teilnehmer/innen konnten bei den verschiedenen Themenwanderungen begrüßt werden.

Erstmalig wurde in Kooperation mit dem Caritasverband Brilon e.V. eine Inklusions-Wanderung mit tollem Erfolg angeboten. Weitere sehr gut angenommene Veranstaltungen waren das Seniorenfrühstück und die Kräuterführung mit anschließendem Koch-Workshop. Und auch bei den Kinderangeboten haben 43 Kinder in 4 Kursen teilgenommen.

In den Neuwahlen des Vorstands wurden Sandra Dietrich-Siebert, Nicole Malter und Annemarie Dietrich für eine erneute Amtszeit gewählt. Petra Hillebrand tritt als Schatzmeisterin die Nachfolge von Renate Weber an. Sandra Dietrich-Siebert dankte Renate Weber für ihr großes Engagement. Der Beirat wurde ebenfalls neu gewählt und ihm gehören nun für eine Amtszeit von 2 Jahren Karl-Heinz Wilk, Elmar Weber, Sigrid Bork, Birgit Vossel, Renate Weber und Jutta Vorderwülbecke an.

Auch für 2018 stehen schon einige neue Projekte an, so zum Beispiel die Kampagne „Schule der Zukunft“, bei der sich der Kneipp-Verein als Partner einbringen möchte.

Quelle: Sandra Dietrich-Siebert, Kneipp Verein Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon