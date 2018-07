Nachwuchs für das Maurerhandwerk

Brilon-Totallokal: Als Prüfungsbester wurde Florian Babilon, der im Betrieb Josef Babilon Bauunternehmung GmbH in Wennemen, ausgebildet wurde, geehrt.

brilon-totallokal: Baugewerbe-Innung Brilon-Meschede übergab jetzt im Rahmen der feierlichen Freisprechung im kh-centrum der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland in Meschede-Enste an 15 Maurer und einem Hochbaufacharbeiter den begehrten Gesellen- bzw. Abschlussbrief.

„Sie trafen genau die richtige Berufswahl. In wenigen Jahren wird es kaum noch Maurer geben und Kunden lange auf einen Handwerker warten müssen.“ Diese zukunftsweisenden Worte richtete der Obermeister Klaus Burmann in seiner Festanrede an die neuen Gesellen.

Als Prüfungsbester wurde Florian Babilon, der im Betrieb Josef Babilon Bauunternehmung GmbH in Wennemen, ausgebildet wurde, geehrt.

Den Abschlussbrief zum Hochbaufacharbeiter erhielt (in Klammern der Ausbildungsbetrieb): Dustin Bundesmann, Eslohe (Brunert GmbH, Eslohe).

Den Gesellenbrief „Maurer“ erhielten (in Klammern der Ausbildungsbetrieb):

Florian Babilon, Wennemen (Josef Babilon, Wennemen), Dennis Bäcker, Meerhof (Baugesellschaft Prior mbH, Marsberg), Justin Becker, Eslohe (H.U.P. Baugesellschaft, Marsberg), Leonhard Decker-Hibbel, Madfeld (Karl Becker GmbH, Brilon), Nils Uwe Degenhardt, Eversberg (Vinzenz Tillmann GmbH & Co. KG, Meschede), Selahattin Dinc, Eslohe (Hennecke GmbH & Co. KG, Niedersalwey), Thomas Dünnebacke, Latrop (Anton Köster GmbH & Co. KG, Schmallenberg), Maximilian Goffin, Freienohl (Burmann GmbH, Meschede), Ben Meyer, Dorlar (Josef Knoche GmbH, Schmallenberg), Niklas Reimann, Meschede (Burmann GmbH, Meschede), Wesley Rensing, Elleringhausen (A. Schmidt GmbH & Co. KG, Elleringhausen), Paul Rüßmann, Kirchlipe (Josef Knoche GmbH, Schmallenberg), Hans-Jürgen Schröder, Bruchhausen (Niggemann Bauunternehmung GmbH, Olsberg), Jannik Wagner, Messinghausen (Karl Becker GmbH, Brilon), Johannes Willeke, Obermarsberg (M + R Schmitz Baugesellschaft mbH, Paderborn.

