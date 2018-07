Täter nach Verfolgung festgenommen

Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und des Diensthundes konnte am Mittwochmorgen ein flüchtiger Autofahrer in einem Waldgebiet in Velmede gestellt werden.

brilon-totallokal: Brilon / Bestwig (ots) – Der 36-jährige Briloner hatte zuvor seine Lebensgefährtin bedroht und war anschließend vor einer zivilen Motorradstreife geflüchtet. Bereits am Vorabend kam es an der Wohnanschrift in Messinghausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seiner Lebensgefährtin. Der Mann wurde durch die Beamten ins Polizeigewahrsam gebracht. Dieses durfte er nach seiner Ausnüchterung am Mittwochmorgen verlassen.

Gegen 08.30 Uhr meldete sich die Lebensgefährtin abermals bei der Polizei. Der Mann war auf der Straße erneut mit der Frau aneinandergeraten. Obwohl der Briloner nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, flüchtete er noch vor dem Eintreffen der Polizei mit seinem Auto. Im Rahmen der Fahndung erkannte eine zivile Motorradstreife den Wagen auf der Bundesstraße bei Velmede. Als das Auto angehalten werden sollte, flüchtete dieses durch die umliegenden Wohngebiete. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es bei der Flucht nicht. Im Bereich der Vogelstange am Grafschafter Weg stellte der 36-Jährige sein Auto ab und flüchtete über die angrenzende Wiese in den Wald. Zur weiteren Fahndung wurden ein Diensthund sowie der Polizeihubschrauber eingesetzt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Waldstücks traf die Hundeführerin auf den Täter.

Dieser ließ sich ohne Widerstand verhaften. Der Briloner stand bei seiner Festnahme unter Alkoholeinfluss. Weiterhin besteht der Verdacht des Drogenkonsums. Im Auto fanden die Beamten zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit an.

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots) – Brilon. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster einer Waldhütte auf. Sie durchwühlten das Innere und schlugen zudem ein Fenster der angrenzenden Gartenhütte ein. Die Hütte ist über die Straße „Am Poppenberg“ erreichbar und befindet sich etwas abseits in einem Waldstück. Die Tat fand zwischen dem 02. bis 17. Juli statt. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Quelle: Polizei HSK

