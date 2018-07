Tennis „Stadtmeisterschaften“ In Brilon

Brilon-Totallokal: Bereits zum 10. Mal – Tennis „Stadtmeisterschaften“ an der Jakobuslinde

brilon-totallokal: Nachdem im letzten Jahr in Alme ein hervorragendes Turnier stattgefunden hat, wurde der Staffelstab nun weiter in die Kernstadt, zum TC Brilon, gegeben. Vom 13. bis 18. August werden somit die Stadtmeister im Einzel, Doppel und Mixed ermittelt. Teilnehmen können alle Spielerinnen und Spieler aus einem der 7 Stadtvereine in den Altersklassen Damen / Herren (Einzel) offene Klasse, 30, 40, 50 und 60. Im Doppel gibt es die Altersklassen Herren offen, 40 und 60, die Damen ermitteln ihre Meister in der offenen Klasse und in der AK 40. Der Mixedwettbewerb findet in der offenen Altersklasse statt.

Wir hoffen möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus möglichst allen Vereinen des Stadtgebietes auf der Anlage zur Jakobuslinde begrüßen zu dürfen. Die Spieltermine werden unter der Woche ab 16 Uhr sein, am Finalsamstag werden die ersten Spiele ab 9 Uhr stattfinden.

Weitere Informationen finden sie unter www.tc-brilon-1907.de.

Quelle: Stefan Elias, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon