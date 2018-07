Bilder vom Briloner Musik „Sommer“

brilon-totallokal: Nach einem traumhaften Start der OpenAir-Saison in Brilon präsentierte das Team von BWT-Brilon Kultour mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland, der Warsteiner Brauerei, der Firma EGGER, den Briloner Stadtwerken, Peter Bergmann und Afri-Cola am Donnerstag, 19. Juli 2018 ab 19.30 Uhr „Brothers in Arms“. Die „dIRE sTRAITS Tributeband“ verspricht Welthits der großartigen Band um Mark Knopfler.

