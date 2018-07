„Hinauf zum Ohlenkopf“

Brilon-Totallokal: Kneippwanderung am Mittwoch

brilon-totallokal: Am Mittwoch, den 01. August führt die Kneippanimateurin Eva Düppe auf den 729m hohen Ohlenkopf. Diese mittelschwere Gipfeltour bietet landschaftlich besonders schöne Ausblicke in verschiedene Täler des Sauerlandes. Nach einer kleinen Verschnaufpause am Ohlenkopf-Gipfel-Kreuz, geht es auf der anderen Seite des Berges wieder talabwärts.

Eine erfrischende Kneippanwendung darf nicht fehlen, die natürliche Tretstelle am Vossbach lädt dazu ein. Eva Düppe versorgt den Wanderer außerdem mit interessanten Tipps zum Thema Kneipp-Gesundheit.

Treffpunkt ist die Olsberg Touristik – von dort geht es mit Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt Helmeringhausen.

Start: 14 Uhr ab Olsberg Touristik · Dauer: Ca. 3 Stunden

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH · Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg · Tel. 02962-97370

