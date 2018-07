Brilon-Totallokal: Dringende Arbeiten am Leitungsnetz in Helmeringhausen

brilon-totallokal: Helmeringhausen. Aufgrund von dringenden Arbeiten am Versorgungsnetz ist am Dienstag, 24. Juli, in der kompletten Ortslage von Helmeringhausen die Trinkwasserversorgung unterbrochen. Die Unterbrechung dauert von 8 bis voraussichtlich gegen 13 Uhr.

Die HSW empfiehlt ihren Kundinnen und Kunden, bei Bedarf einen entsprechenden Trinkwasservorrat – zum Beispiel in der Badewanne – anzulegen. Da unmittelbar nach Ende der Arbeiten Trübungen des Trinkwassers nicht ausgeschlossen werden können, sollten alle Kundinnen und Kunden vor der Inbetriebnahme entsprechender Haushaltsgeräte, insbesondere von Waschmaschinen, erst für rund zwei bis drei Minuten im Hausanschlussraum kaltes Wasser laufen lassen. Auch die Inspektion und Spülung bzw. Auswechselung eines möglicherweise vorhandenen Filters ist ratsam. Falls Elektro-Durchlauferhitzer genutzt werden, muss vor der Entnahme von Warmwasser eine Entlüftung dieser Geräte erfolgen, um Schäden zu vermeiden.

Die Hochsauerlandwasser GmbH bittet die Kundinnen und Kunden um Verständnis für die Arbeiten, die Service und Qualität der Trinkwasserversorgung dauerhaft sichern sollen.

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

