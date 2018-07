CDU Hochsauerland zeigt Solidarität mit Soldatinnen und Soldaten

Brilon-Totallokal: Mitglieder des Kreisvorstandes unterschreiben Gelbes Band der Verbundenheit

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Um Solidarität mit den deutschen Soldatinnen und Soldaten im Ausland zu demonstrieren, haben Mitglieder des CDU Kreisvorstandes in der vergangenen Woche das „Gelbe Band der Verbundenheit“ unterschrieben. Das Band soll bald am Ort eines Auslandseinsatzes an die dort stationierten Soldatinnen und Soldaten übergeben werden und das Gefühl von Rückhalt vermitteln.

„Ich habe hohen Respekt vor der Arbeit aller Soldatinnen und Soldaten und freue mich, dass wir mit dem Gelben Band unsere große Anerkennung deutlich machen können, auf dass alle behütet bleiben und gesund zu ihren Familien zurückkehren“, sagt der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff.

Ins Leben gerufen wurde das Gelbe Band von der Gerberding-Stiftung in Holzminden, die im Jahr 2011 damit begonnen hatte, die Bänder von der Bevölkerung mit Grüßen für die Soldatinnen und Soldaten beschriften zu lassen. Schon im ersten Jahr der Aktion ist das Band mehrere Kilometer lang geworden und erreichte schließlich die in Kundus (Afghanistan) stationierten Soldatinnen und Soldaten. Seither beteiligen sich auch Mitglieder des Bundestages und der Regierung regelmäßig an der Aktion.

