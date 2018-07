Forschertag im Kindergarten Madfeld

Brilon-Totallokal: Einen spannenden Forschertag hatten die Kinder und Erzieherinnen aus dem Kindergarten Madfeld

brilon-totallokal: Die Kinder forschten zum diesjährigen Thema „Entdeck, was sich bewegt!“. Neben einem selbst gedichteten Forscherlied, konnten die Kinder an verschiedenen Stationen experimentieren. Die Kinder konnten ausprobieren, durch welche Materialien sie Seifenblasen in den Himmel pusten.

An den selbstgebauten Kugelbahnen aus verschiedenen Papprollen, konnte mit der Schwerkraft experimentiert werden. Die Frage „Was rollt schnell was langsam“, konnte so eindeutig geklärt werden. Stolz präsentierten die Kinder ihren Eltern die selbstgemachten Lavalampen aus einem Öl -Wasser- Brausegemisch.

Quelle Bilder: Irina Schulz

Quelle Text: Kindergarten Madfeld, Irina Schulz

