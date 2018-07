Vielfalt „fair“- bindet

Brilon-Totallokal: Streetsoccer-Event am ADH

brilong-totallokal: Zum 3. Mal hatten das Alfred-Delp-Haus und das Jugendparlament der Stadt Brilon am 7. Juli zum Streetsoccer-Turnier eingeladen. Unter den zahlreichen Zuschauern am Sportfeld des Alfred-Delp-Hauses waren auch die Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese und Dr. Patrick Sensburg sowie Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Für das Rahmenprogramm sorgte die ADH-Tanzformation „Let’s Dance“.

Unter dem Motto „Vielfalt fairbindet“ traten die Teams in vier Altersgruppen gegeneinander an. Bei den Ältesten hieß das Siegerteam „Habibis“. Die 14-16Jährigen konnten erst nach einem spannenden Spiel im Elfmeterschießen den Gewinner ermitteln: die „Antfelder Kicker“ siegten mit 3:2 gegen das „JBZ Essentho“. In den anderen Altersklassen setzten sich die „Die Zombies“ und „Die fünf Sterne“ durch.

Alle Beteiligten freuen sich schon auf die 4. Auflage dieses Events im kommenden Sommer.

Quelle: Burkhard Wiese, Alfred-Delp-Haus Kinder- und Jugendzentrum / Bild: ADH

