Von Neuseeland auf die Dächer von Brilon

Brilon-Totallokal: Annika Rüther absolviert ein Praktikum bei Dachdecker Dolnik

brilon-totallokal: Wulmeringhausen. Es ist schon ein ungewohnter Anblick wenn eine junge Frau auf dem Dach arbeitet. Landläufig gilt der Beruf des Dachdeckers, auch in Zeiten der Gleichberechtigung, als reine Männerdomäne. Das Dachdeckerhandwerk ist immer noch schwere Handarbeit und das bei jedem Wetter. All das kann Annika Rüther offensichtlich nicht schrecken. Die 20-jährige Olsbergerin, die erst kürzlich einen längeren Au-Pair Aufenthalt in Neuseeland beendet hat, beginnt in diesem Jahr ihr Architekturstudium. Hierfür sind auch Berufspraktika im Baugewerbe erforderlich.

Vier Wochen davon leistet Annika im Betrieb von Dachdeckermeister Wolfgang Dolnik aus Wulmeringhausen. Das Team des Dachdeckerbetriebes ist von der neuen Mitarbeiterin begeistert. „Sie ist absolut schwindelfrei und bewegt sich in luftiger Höhe wie ein alter Hase“, berichtet ihr Chef. Annika Rüther macht die Arbeit sichtlich Spaß. Besonders beeindruckt ist sie von den Bauherrengesprächen, in denen Probleme und Detailfragen zwischen Handwerker, Architekt und Bauherrn direkt vor Ort abgeklärt werden. Auch die Kunden in Siedlinghausen und Brilon, die sicherlich zuerst erstaunt auf die junge Frau in Dachdeckerkleidung reagierten, waren letztendlich angetan von der Tatsache, dass auch hier eine reine Männerdomäne inzwischen weiblich aufgewertet wird.

BU: Maximilian Gnoyke, Frank Giese und Wolfgang Dolnik mit ihrer derzeitigen Mitarbeiterin Annika Rüther

Quelle: Norbert Schnellen, Briloner Anzeiger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon