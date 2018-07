Die Heide blüht: Treffen auf der Hochheide Niedersfeld zu einer gemeinsamen Wanderung

Brilon-Totallokal: Unter diesem Motto treffen sich am Sonntag, den 05.08.2018 um 14 Uhr alle interessierten Wanderer, Gäste und Naturinteressierte auf der Hochheide Niedersfeld zu einer gemeinsamen Wanderung

brilon-totallokal: Unter Leitung von Bernd Spindeldreher, SGV-Wanderführer und Wanderwart der SGV Abteilung, kommt die „Jedermann-Gruppe“ aus Nuttlar, Fahrgemeinschaft ab Kirche um 13.30 Uhr. Die „Sauerländer-Gesundheitswanderer“ unter Leitung von Ingobert Balkenhol treffen sich mit den anderen Wanderern um 14 Uhr in Winterberg-Niedersfeld am Parkplatz der Hochheidehütte. Gemeinsam wandern sie rund 6 Kilometer über die in Blüte stehende Heide. Die Wanderstrecke führte über den „Goldenen Pfad“, auf dem viel Wissenswertes über die Heide vermittelt wird. Entspannung und Achtsamkeit kommen ebenfalls nicht zu kurz.

An der Hoppeckequelle, bei einer kurzen Rast, ist Interessantes zum Thema „Klima“ zu erfahren. Die Temperaturmessungen des Quellwassers und der Bäume, Steine und sonstige Natur, regen die Wanderer bestimmt an, demnächst mal an einer SGV-Klimawanderung teilzunehmen.

Bei der Durchquerung des Naturschutzgebietes „Neuer Hagen“ erfahren die Wanderer, dass sie sich quasi auf eigenem Gelände bewegten. Denn, was viele leider nicht wissen, ist der SGV der Eigentümer dieses Naturschutzgebietes. Neben den beliebten Wander- und Kulturveranstaltungen kümmert sich der SGV um die Wanderwege und mit hochqualifizierten Mitarbeitern um die diversen Naturschutzgebiete. Er unterhält seit 1987 das Naturschutzzentrum der SGV-Wanderakademie in Arnsberg.

Im weiteren Verlauf der Heidewanderung wird der Clemensberg (838m) bestiegen. Bei gutem Wetter besteht eine wunderschöne Fernsicht und der Rothaarkamm ist in südwestlicher Richtung deutlich zu erkennen.

Zum Abschluss der Wanderung findet eine Einkehr in die Hochheidehütte statt. Bei einer kleinen Stärkung werden die wunderschönen Eindrücke besprochen, und wie es in gemütlicher Runde mit Gleichgesinnten schon mal ist, gleich die nächsten Unternehmungen geplant.

Die Wanderung „Let`s go – jeder Schritt hält fit“ (Motto des Deutschen Wanderverbandes) ist moderat und dauert max. 2 Stunden. Sie Punktet mit 10 Kilometern für das Deutsche Wanderabzeichen. Gäste sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Info: http://gesundheitswandern.net

Quelle: Ingobert Balkenhol

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon