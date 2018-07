In Hoppecke raucht wieder der Kohlenmeiler

Brilon-Totallokal: Hoppecker Meilerwochen vom 11. – 26. August 2018

brilon-totallokal: Die Hoppecker Dorfgemeinschaft wird im Jahr 2018 wieder einen Kohlenmeiler errichten, dazu finden vom 11. bis 26. August 2018 wieder die bekannten Meilerwochen rund um die Grillhütte an der Hellewiese Hoppecke statt. Beginn ist mit dem Aufbau des Meilers am Samstag, 11.8., das Anzünden des Meilers am Dienstag, 14.8. und das großen Finale zum Meiler öffnen mit anschließendem Holzkohleverkauf am Sonntag, 26.8.18.

Während der Meilerwochen finden darüber hinaus noch viele weitere Veranstaltungen für Jung und Alt statt. Interessierte werden von den erfahrenen Hobbyköhlern gerne in das Thema Meiler und Köhlerei eingeführt – am Meiler ist dann jeden Tag etwas los.

Wie im Jahr 2015 wird es zudem wieder eine große Verlosung am Abschlusstag geben. Lose können dazu rechtzeitig im Vorverkauf oder am Meiler erworben werden.

Aktuell laufen die Vorbereitungen zu den Hoppecker Meilerwochen durch die Festgemeinschaft auf Hochtouren. Der detaillierte Programmplan mit allen Veranstaltungen während der Meilerwochen sowie Informationen rund um den Meiler und zum Losverkauf werden zeitnah in der Presse, den Ortsaushangtafeln in Hoppecke sowie unter der Internetadresse meiler.hoppecke-sauerland.de bekanntgegeben.

Gerne können sich Interessierte, die am Programm in Form von Tänzen, Darbietungen oder Auftritten aller Art beitragen wollen, bei den jeweiligen Vereinsvorständen melden! Nach dem Hoppecker Schützenfest wird es zur Einteilung der Meilerwachen wieder ein Treffen mit allen Interessierten Bürgerinnen und Bürgern geben. Eine Einladung hierzu erfolgt ebenso zeitnah über die oben genannten Wege.

Auf Ihren Besuch freut sich schon jetzt das Team der Festgemeinschaft Kohlenmeiler Hoppecke.

Carnevals Gesellschaft Hoppecke 1861 e.V · Förderverein Dorfgemeinschaft Hoppecke e.V. · Hoppecker Dorfjugend 2012 e.V.

Quelle: Timo Henke

