Vorfreude auf die Hansetage in Brilon!

brilon-totallokal: „ Die Hansetage sind eine große Chance für Brilon! Und die Zeit rückt immer näher“! Alexander Mielke, Mitglied des Briloner Hanse-Projektteams, berichtete am 20. Juli 2018 im Bürgersaal des Briloner Rathauses von der Mitgliederversammlung des Hanse-Fördervereins, die am Vortage stattgefunden hatte. Er richtete seinen Appell nicht nur an die Mitglieder des Vereins, sondern ihm ist es auch wichtig, dass alle Briloner Bürger und die der Ortsteile die Hansetage als große Chance für Brilon begreifen. Die „ Neue Hanse“ ist die weltweit größte freiwillige Städtegemeinschaft, die durch Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas leistet. Auch für Ute Hachmann, Leiterin Hanse-Projekt, hat die Bürgerbeteiligung einen ganz hohen Stellenwert. „Der Ideenpool ist weiterhin offen“, betonte sie. „Im „Hansecafé“, das jeden ersten Samstag im Monat in der Stadtbibliothek stattfindet, und beim „Hansestand“, der regelmäßig auf dem Briloner Wochenmarkt vertreten ist, kann man sich beispielsweise bestens austauschen“. Vorschläge hinsichtlich von „Offenen Gärten“ und der Suche nach Patenschaften für die Delegationen der Hansestädte sind schon auf offene Ohren gestoßen. Eine Aktion zu Weihnachten ist auch in Planung. Und zwar soll eine „Hanse-Box“ in den Handel kommen, die u. a. die Hanse-CD (bereits bei der BWT, im Rathaus, in der Sparkasse und Volksbank erhältlich) und einen Antrag auf Mitgliedschaft im Hanse- Förderverein enthält. Aktuell sind 526 Mitglieder verzeichnet. Es gibt also noch jede Menge Luft nach oben.

Besuch der Hansetage in Rostock

Vom 21. bis 24. Juni 2018 fanden die Hansetage in Rostock statt, die von der offiziellen Briloner Delegation und der Vertretung des Briloner YOUTH-HANSA Teams besucht wurden. Zusammen mit der Briloner Waldfee hat Bürgermeister Dr. Christof Bartsch alle 119 Stände der Hansestädte in Rostock persönlich besucht und für die Hansetage 2020 in Brilon geworben. Und dabei ist man auf eine äußerst positive Resonanz gestoßen, wie Dr. Bartsch hervorhob. Auch galt es natürlich herauszufinden, was besonders gut oder auch nicht so optimal in Rostock gelaufen ist. Dies gilt es auszuwerten, damit die Hansetage in Brilon davon profitieren können. Nächstes Jahr, wenn die Hansetage in der russischen Stadt Pskow stattfinden werden, hat Brilon schon einen großen Auftritt innerhalb der Hansegemeinschaft. Die Briloner Delegation wird in seiner Eigenschaft als Ausrichter der nächsten Hansetage den offiziellen Empfang in Pskow organisieren und die Hansestädte unter dem Motto : Hanse.Heimat.Handgemacht für das Jahr 2020 nach Brilon einladen.

Organisation der Hansetage

Bei der Vorbereitung der Hansetage, die vom 4. – 7. Juni 2020 stattfinden, greift ein Rad ins andere. Der Förderverein, das „kleine“ Hanseteam – bestehend aus Dr. Christof Bartsch, Michael Kahrig, Ute Hachmann und Jörg Schlüter – und das aus 15 Personen bestehende erweiterte Hanseteam arbeiten mit mehreren Arbeitskreisen zusammen, die sich u. a. mit den Bereichen Kultur, Bildung, Wirtschaft, Kunst („Hanse artworks“ ) und Sicherheit beschäftigen. Wer sich auch engagieren möchte, ist jederzeit willkommen.

Eine Vorausschau auf die Hansetage in Brilon

Jörg Schlüter, Hanse-Projektteam, konnte schon einige Details, wie sich die Briloner Innenstadt präsentieren wird, preisgeben. Das Herzstück wird der Marktplatz mit einer zentralen Bühne bilden. „Hansemeile“: Die sonst als Kirmesmeile genutzte Strecke bietet Platz für die Stände der über 100 teilnehmenden Hansestädte. „Wald.Promenade“: Von der Niederen Straße bis zum Forsthaus präsentiert sich Brilon als Stadt des Waldes. Heimatmarkt: Hier zeigen sich die Ortsteile auf sehr kreative und auch traditionelle Art und Weise. Handwerkermarkt: In der Kirchstraße kann man das historische, aber auch das aktuelle, zukunftsweisende Handwerk in Augenschein nehmen. Mittelaltermarkt: Im Rochuswäldchen wird man Zeuge bei der Schwertherstellung und man kann Ritter und historische Zelte bewundern. Kreishauspark: Hier finden spezielle Veranstaltungen für Jugendliche statt. Verpflegung: Food-Trucks und heimische Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl. Ruhezonen: Rund um die Propsteikirche und die evangelische Kirche ist Platz zum Relaxen. Hanseparty: Eines der Highlights der Hansetage wird die Hanseparty am 6. Juni 2020 sein, zu der jeder willkommen ist und nicht nur die Delegierten der Hansestädte, wie es bei anderen Hansetagen üblich ist.

„Brilon kann stolz darauf sein, nach der Stadt Viljandi in Estland, die 2015 die Hansetage ausrichtete, als zweitkleinste Stadt diese Veranstaltung 2020 durchführen zu können. Schon jetzt wird unsere Stadt deutlicher wahrgenommen“, bekräftigte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. „Wirtschaft und Tourismus werden mit Sicherheit von den Hansetagen profitieren“!

Unter www.hansetagebrilon.de erhält man die neuesten Informationen rund um die Hansetage und hat auch die Möglichkeit, online Mitglied des Fördervereins zu werden.

Quelle: Ursula Schilling

