Was ist los in Berlin?!

Brilon-Totallokal: Die Briloner SPD und AG 60+ trafen sich zu einem politischen Stammtisch…

brilon-totallokal: Die Briloner SPD traf sich gemeinsam mit der AG 60+ am Dienstag, den 24. Juli 2018 von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr vor dem Hotel Starke am Markt in Brilon zu einem offenen politischen Stammtisch. In gemütlicher Runde stand Dirk Wiese als Bundestagsabgeordneter und Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und den Ländern der Östlichen Partnerschaft Rede und Antwort.

Zur Diskussion waren Mitglieder, Freunde der SPD, aber vor allem politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen. „Sich auszutauschen, zu diskutieren, das zeichnet die Demokratie vor Ort aus. Der monatlich stattfindende politische Stammtisch ist eine gute Sache um ins Gespräch zu kommen,“ so Dirk Wiese.

Quelle: Jürgen Adams, SPV OV Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon