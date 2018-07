Neue Gesellinnen und Gesellen für das Tischlerhandwerk

Brilon-totallokal: 35 Tischler-Auszubildende erhielten jetzt im Rahmen einer feierlichen Stunde in der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten die begehrten Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse.

brilon-totallokal: Marktleiter Ferdinand Klink hob in seiner Begrüßung die enge Verbindung mit der Tischlerinnung hervor. „Die Volksbank wurde im 19. Jahrhundert aus dem Handwerksverein gegründet“, erklärte er den anwesenden Gästen.

Und der neue Obermeister der Tischler-Innung Hochsauerland, Jürgen Bröker aus Winterberg, erläuterte den Ursprung der Freisprechung in der handwerklichen Zunft. „Im späten Mittelalter wurde der Lehrling von seinem Chef freigesprochen, welche während der Lehrzeit in der Familie des Meisters lebten, auch trug er den neuen Gesellen ins Gesellenbuch der Zunft ein. Heute erfolgt die Freisprechung durch die jeweilige Innung und den Prüfungsausschuss. Mit der bestandenen Prüfung habt ihr alle nachgewiesen, dass ihr Facharbeiter seid.“ Er wünschte allen viel Erfolg für die Zukunft und bedankte sich bei dem Prüfungsausschuss, der Kreishandwerkerschaft und den Eltern für ihre Unterstützung.

Die drei Prüfungsbesten der Tischler-Innung Hochsauerland wurden:

Platz: Julius Willerscheidt (Hans-Gerhard Schörmann, Schmallenberg) Platz: Niklas Mast (Eric Biermann, Brilon) Platz: Melwin Röllecke (Fabri GmbH & Co. KG, Grevenstein)

Die Sieger „Gute Form 2018“:

Platz: Melwin Röllecke (Fabri GmbH & Co. KG, Grevenstein) Platz: Dominik Wahle (Bröker Objekteinrichtungen GmbH & Co. KG, Winterberg) Platz: Niklas Mast ( (Eric Biermann, Brilon)

2 Belobigungen erhielten:

– Marius Weber (Stefan Hecking, Eslohe)

– Julian Schürmann (Gerlach GmbH & Co. KG, Winterberg)

Den Gesellenbrief erhielten (in Klammern der Ausbildungsbetrieb):

Jonas Bause (Abtei Waren Königsmünster GmbH, Meschede), Hannes Beste (Schreinerei Schleifstein, Dorlar), Markus Beule (Joachim Rinke, Sellinghausen), Niklas Gerloff (Holzbau Becker & Sohn GmbH, Medebach), Lisa Gerold (Markus Hillebrand, Marsberg), Ben Gorges (Schreinerei Didam GmbH, Schmallenberg), Lukas Hengesbach (Schreinerei Schleifstein, Dorlar), Sebastian Illgen (Schäfer Türen GmbH, Hallenberg), Max Kleinschnittger (Theodor Wienand GmbH, Olsberg), Thomas Kraft (Kruse Türen, Brilon), Niklas Lumme (Gerhard Gierse, Schmallenberg), Leon Manneck (Schirm Objekteinrichtungen GmbH, Messinghausen), Niklas Mast (Eric Biermann, Brilon), Fabian Müller (Andre Kappen, Medebach), Thomas Schäfer (Schäfer Türen GmbH, Hallenberg), Eric Peters (Paul Neumann GmbH & Co. KG, Bruchhausen), Timo Runte (Chris Theile, Diemelstadt), Enrico Schmidt (Bröker Objekteinrichtungen, Winterberg), Oliver Schütte (Biermann GmbH, Schmallenberg), Lukas Schulte (Greitemann, Eslohe), Julian Schürmann (Gerlach GmbH & Co. KG, Winterberg), Kristin Tröster (Biermann GmbH, Schmallenberg), Dominik Wahle (Bröker Objekteinrichtungen, Winterberg), Marius Weber (Stefan Hecking, Eslohe), Julius Willerscheid (Hans-Gerhard Schörmann, Schmallenberg), Henrik Basler (Tischlerei Belecke e.K., Inh. Michael Geißler, Arnsberg), Oliver Brandenburg (Kolping-Bildungszentrum Südwestfalen GmbH, Arnsberg), Marcel Egidius (Franz Risse GmbH & Co. KG, Holzen), Alexander Fischer (Thomas Schnöde, Sundern), Michael Heimann (Kolping Bildungszentrum Südwestfalen GmbH, Arnsberg), Leon Kemmerling (Kolping Bildungszentrum Südwestfalen GmbH, Arnsberg), Jan Rehbein (Schreinerei Hess, Inh. Andrè Meyer e.K., Arnsberg), Melwin Röllecke (Fabri GmbH & Co. KG, Grevenstein), Sebastian Schulte (Andreas Feldmann, Arnsberg).

Quelle: Christiana Padberg, Kreishandwerkerschaft Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon