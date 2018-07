Pro Shop Turnier im GC Brilon am 15. Juli

Brilon-totallokal: Pro Frank Nolte und Jörg Schirmak, die Betreiber des Pro Shops

brilon-totallokal: „BIRDIE FACTORY“ im Golfclub Brilon konnten sich über eine große Teilnehmerschar, 70 Golferinnnen und Golfer, die sich zu ihrem Turnier angemeldet hatten, freuen.

Es sollte so unkompliziert und locker (so wie die Herren sind), ablaufen.

Den Einstieg in dieses Turnier bot an diesem sonnigen Morgen ein herzhaftes Frühstück im Clubhaus. Anschließend starteten die Golferinnen und Golfer in 4er Flights zu einer 9 – Loch Runde nach Stableford.

Bei besten Bedingungen wurden gute Ergebnisse erspielt.

Noch vor dem Endspiel der Fußball WM konnten Frank Nolte und Jörg Schirmak bei der Siegerehrung die Gewinner verkünden.

Unter dem Beifall aller überreichten sie zunächst der Wirtin Mary Wiegelmann einen tollen Schuhanzieher, um ihr zu danken, und ihr ein wenig die kleinen Mühen des Alltags zu erleichtern.

Gespielt wurde in 3 Klassen mit Sonderpreisen.

Nettosieger Klasse A: Nicolas Wülbeck vor Marcel Bylebyl und Jörg Seidel

Nettosieger Klasse B: Bettina Hilkenbach vor Sven Hiller und Friederike Driller

Nettoklasse C: Günther Kesper vor Uwe Drooff und Peter Menke

Bruttosieger: Monika Stickel und Jörg Albers

Die Sonderpreise Longest Drive gingen an Dirk Grebe und Bettina Hilkenbach Nearest to the Pin erreichten Monika Stickel und Stefan Schwarzer. Nearest to the flag gewann Herbert Sauerwald.

Alle Gewinner freuten sich über passende Sachpreise aus dem Pro Shop “BIRDIE FACTORY“ und dankten den Ausrichtern mit einem herzlichen Applaus.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon