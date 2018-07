Tanzgruppe der AWO-Brilon

Brilon-totallokal: Der Jahresausflug der AWO-Tanzgruppe Brilon führte in diesem Jahr am 06. Juli mit 15 Teilnehmern nach Bad Oeynhausen.

brilon-totallokal: Ein ausführlicher Stadtrundgang von gut 2 Stunden, unter der Führung eines versierten, lustigen und historisch gekleideten Stadtführers, führte vom Salz der traditionellen Salzgewinnung im Gradierwerk, zum Zucker in einer Bonbonmanufaktur in der jede/r Teilnehmer/In Gelegenheit hatte, eine Leckerei als Andenken an diesen Tag selbst herzustellen.

Am Ende des erlebnisreichen Tages blieb nur die ungeteilte Zustimmung, das Bad Oeynhausen, vor allem bei herrlichem Sommerwetter, eine Reise wert ist.

