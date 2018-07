Krankenversicherungsschutz zum Ausbildungsbeginn

Brilon-Totallokal: BARMER öffnet am Samstag für Azubi-Sprechstunde

brilon-totallokal: Für viele Heranwachsende in Brilon beginnt demnächst die Ausbildung. Damit die künftigen Azubis für den Start ins Berufsleben gewappnet sind, bietet die BARMER eine extra Sprechstunde an. „Jedes Jahr melden sich auch nach dem Ausbildungsbeginn Berufsanfänger bei uns, die noch keine Krankenversicherung abgeschlossen haben. Deswegen haben wir erstmals eine Azubi-Sprechstunde eingerichtet“, erläutert Reimund Günter, Regionalgeschäftsführer der BARMER in Brilon. Die Krankenkasse öffnet dafür am Samstag, 28. Juli, außerplanmäßig von 10 bis 12 Uhr ihre Geschäftsstelle an der Kreuziger Mauer 28.

Die Experten beantworten alle Fragen rund um die Sozialversicherung. Sie erläutern beispielsweise, warum auch Azubis unter 18 Jahren sich selbst kranken- und pflegeversichern müssen und welche Möglichkeiten sie haben. Die Beratung erfolgt individuell, kostenfrei und unverbindlich. Sie bedarf keiner Anmeldung, die Azubis in spe können auch in Begleitung ihrer Eltern zur Sprechstunde kommen.

