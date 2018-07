KUNTERBUNT e. V. spendet 1.000,- € an den Briloner Caritas-Warenkorb

Brilon-Totallokal: 1.000,- €, die aus den Einnahmen des gemeinnützigen KUNTERBUNT-Ladens in der Friedrichstraße in Brilon stammen, hat der Verein dem Caritas Warenkorb gespendet.

brilon-totallokal: Nach einem informativen Austausch nahmen Uli Schilling, Caritas-Koordinator, und Birgit Schulze-Neuman vom Warenkorb diese Summe am vergangenen Montag freudestrahlend entgegen. „Wir haben den Scheck dekorativ verpackt“, so Barbara Harding. „Die kunterbunte Tasche wurde aus Stoffresten in unserem Handarbeitscafé genäht, und wir haben neben dem Scheck noch Nudeln und Reis hineingefüllt.“ Haltbare Lebensmittel sind nämlich naturgemäß nicht unter den Spenden der Briloner Bäcker und Supermärkte, und genau für deren Zukauf soll nun die KUNTERBUNT-Summe verwendet werden.

Der Warenkorb öffnet seine Pforten jeden Mittwoch ab 11:00 Uhr in den neuen großen Räumen an der Rückseite des Engelbert-Seniorenheimes. Nach einem ausgeklügelten roulierenden System versorgen 36 Ehrenamtliche momentan knapp 480 Briloner Bürger mit Lebens- und Hygienemitteln. „Jeder bekommt nach Prüfung seiner Bedürftigkeit einen Ausweis, damit er für einen kleinen Geldbetrag bei uns einkaufen kann“, so Uli Schilling. „Einfach mittwochs bei uns im Warenkorb vorbeikommen“, ergänzt Birgit Schulze-Neumann.

KUNTERBUNT bedankt sich an dieser Stelle noch einmal bei allen Brilonern, die dem Verein ihre aussortierten Kleidungsstücke zur Verfügung stellen und somit Spenden wie diese überhaupt erst möglich machen.

BU.: v. n. r.: Annegret Weber (KUNTERBUNT), Uli Schilling (Caritas-Koordinator), Barbara Harding (KUNTERBUNT), Birgit Schulze-Neumann (Caritas-Warenkorb).

Quelle: Kirsten Ecken

