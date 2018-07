Warnung vor vermeintlichem Telekom-Mitarbeiter

Brilon-Totallokal: Die Stadt Olsberg weist darauf hin, dass niemand verpflichtet ist, fremde Personen in seine Wohnung einzulassen

brilon-totallokal: Olsberg. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des „schnellen Internets“ im Olsberger Stadtgebiet ist es in Brunskappel zu mehreren Vorfällen gekommen, bei denen ein vermeintlicher Mitarbeiter der Telekom versucht hat, sich Zutritt zu Wohnhäusern zu verschaffen – und zwar unter dem Vorwand, die Internet-Router in den Gebäuden zu überprüfen. Nach Rücksprache der Stadt Olsberg hat die Telekom versichert, dass die entsprechende Person kein Mitarbeiter der Telekom ist und auch nicht in deren Auftrag unterwegs ist. Zudem stellt die Telekom klar, dass sie sich mit Kunden und Interessierten per Anschreiben in Verbindung setzt – niemals aber durch den unaufgeforderten Besuch von Mitarbeitern.

Die Stadt Olsberg weist darauf hin, dass niemand verpflichtet ist, fremde Personen in seine Wohnung einzulassen – und dass gerade bei Unbekannten besondere Vorsicht geboten ist. Im Zweifel empfiehlt es sich, bei solchen verdächtigen Vorfällen Kontakt mit der nächsten Polizeidienststelle aufzunehmen. Auch Anlieger, die von dem vermeintlichen Telekom-Mitarbeiter angesprochen worden sind, können sich noch nachträglich bei der Polizei melden.

Quelle: i.A. Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon