Zehn Jahre AquaOlsberg

Brilon-Totallokal: Die Sauerlandtherme feiert gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern

brilon-totallokal: Olsberg. Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es in Olsberg eine hervorragende Adresse für Wellness, Freizeit, Bewegung und einen „Urlaub vom Alltag“: Das AquaOlsberg begeht in diesem Sommer „runden Geburtstag“. So etwas feiert man natürlich mit ganz besonderen Gästen – und in der Sauerlandtherme sind das die Besucherinnen und Besucher.

Sehr bewusst habe man sich entschieden, auf eine „offizielle Feier“ oder gar einen Festakt zu verzichten, so Badleiter Johannes Butterweck: „Unsere Gäste – und gerade die Stammgäste – sollen im Mittelpunkt stehen.“ Denn schließlich seien sie es, die das AquaOlsberg in zehn Jahren kennen und schätzen gelernt haben – und die dabei mitgeholfen hätten, die Sauerlandtherme bei Einheimischen, Gästen und in der gesamten Region zu einem Markenzeichen für „gesunde Erholung mit Leib und Seele“ zu machen. Gerade die Verbindung von Freizeitbad, Solebad und Waldsauna mit den Lehren des legendären „Gesundheitspfarrers“ Sebastian Kneipp mache das AquaOlsberg zu einer einzigartigen Einrichtung im gesamten Sauerland, unterstreicht auch Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer – und zu einer echten Säule für das Kneipp-Heilbad Olsberg.

„Zweistellig“ wird die Sauerlandtherme am 8. August – exakt vor zehn Jahren eröffnete der damalige Bürgermeister Elmar Reuter das Vorzeigeprojekt, das sich seitdem zu einem echten Anlaufpunkt für Schwimmfans, Wellness-Freunde und gesundheitsbewusste Besucher aus der gesamten Region entwickelt hat. Um das Ereignis angemessen zu würdigen, lädt das Team des AquaOlsberg zu einer „Geburtstagswoche“ ein – und zwar in der Zeit vom 6. bis zum 12. August.

Und während normalerweise Gäste dem „Geburtstagskind“ ein Geschenk mitbringen, läuft es im AquaOlsberg genau umgekehrt: „Jeder Besucher und jede Besucherin erhält in dieser Woche eine kleine Überraschung“, kündigt Johannes Butterweck an – und zwar in Form eines „120-Prozent-Gutscheins“. Er bietet die Möglichkeit, vier unterschiedliche Angebote der Sauerlandtherme mit hohen Nachlässen zu nutzen – in der Summe 120 Prozent. Johannes Butterweck: „So können unsere Gäste auch entdecken, wie breit das Leistungsspektrum in unserem AquaOlsberg ist.“ Für die Sportschwimmer gibt es zusätzlich ein „Jubiläums-Sportband“ mit 20 Prozent Rabatt auf den regulären Kaufpreis.

Am eigentlichen Geburtstag – also Mittwoch, 8. August – gilt in der Sauerlandtherme freier Eintritt für alle Bereiche. Speziell Kinder und Jugendliche sind nachmittags von 14 bis 18 Uhr zur Pool-Party eingeladen, die in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Hochsauerland stattfindet – kleine Geschenke für die jungen Gäste inklusive.

Die „Geburtstagswoche“ im AquaOlsberg halte attraktive Angebote für alle Generationen bereit, freut sich Badleiter Butterweck – und deshalb laden er und das komplette Aqua-Team auch die gesamte Bevölkerung zum Mitfeiern ein. Weitere Informationen finden Interessierte auch unter www.aquaolsberg.de im Internet.

Foto: Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es in Olsberg eine hervorragende Adresse für Wellness, Freizeit, Bewegung und einen „Urlaub vom Alltag“: Das AquaOlsberg feiert eine ganze Woche lang „runden Geburtstag“.

Bildnachweis: AquaOlsberg

Quelle: i.A. Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon