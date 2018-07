Akademischer Essaywettbewerb

Brilon-Totallokal: 1918-2018 / Wohin strebt Europa?

brilon-totallokal: Peter Liese: „Die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte und es ist wichtig, dass sich junge Menschen damit auseinandersetzen“

Der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese macht auf eine interessante Ausschreibung für Studentinnen und Studenten aufmerksam. „1918-2018: Wohin strebt Europa?“ lautet die diesjährige Fragestellung des akademischen Essaywettbewerbs, zu deren Teilnahme die Deutsche Gesellschaft e. V. alle Studierenden herzlich einlädt.

Zum 9. Mal in Folge möchte die Deutsche Gesellschaft e. V. Studentinnen und Studenten dazu ermutigen, sich in einem Essay mit einer gesellschaftlich aktuellen Fragestellung zu beschäftigen. Im Fokus steht dieses Mal Europa – seine Gegenwart und Zukunft, aber auch seine Vergangenheit.

„Die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte, wie wir die Gestaltung Europas und der Europäischen Union zukünftig voranbringen liegt an uns allen“, so der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. Er erinnert daran, dass die Idee eines geeinten, auf gleichen Werten basierenden Europas nicht neu ist und bereits nach dem Ersten Weltkrieg angedacht wurde.

Viele Probleme und Herausforderungen, vor denen Europa heute steht, wurden bereits 1918 thematisiert. So stellen viele nicht erst seit den Flucht- und Migrationsbewegungen nach Europa das Konzept eines grenzenlosen Europas in Frage. Die einen fordern eine engere Zusammenarbeit und haben gar die Vision der „Vereinigten Staaten von Europa“, die anderen besinnen sich zurück auf den Nationalstaat mit klaren Territorialgrenzen. Krisen erlebt Europa zweifelsohne. Doch welche Wege aus den Krisen sollen wir nehmen und wie soll seine Zukunft aussehen? Wohin wird Europa streben?

Der Essaywettbewerb richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen im Bachelor-, Master- und Promotionsstudium, im Studium auf Staatsexamen usw. Teilnahmebedingung ist die Immatrikulation an einer Hochschule. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in ihren Essays dazu eingeladen, Europa von 1918 bis 2018 nachzuspüren.

Die Deutsche Gesellschaft e. V. prämiert die von der Jury ausgewählten drei besten Texte. Die Preisverleihung wird im Herbst 2018 in Berlin stattfinden. Die drei Preisträgerinnen und Preisträger erhalten jeweils einen Geldpreis. Ihre Essays werden zudem in einer nachfolgenden Publikation veröffentlicht.

Die 20 besten Essays werden neben den Texten der drei Preisträgerinnen und Preisträger in einer nachfolgenden Printpublikation veröffentlicht.

Weitergehende Informationen unter: https://www.essaywettbewerb.de/

Quelle: Dieter Berger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon