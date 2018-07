Briloner Leuchten überrascht das Repair-Cafe Brilon mit einer großzügigen Spende

Brilon-Totallokal: Schon viele Jahre spendet Briloner Leuchten für Projekte in der Region

brilon-totallokal: In diesem Jahr waren die Verantwortlichen von der Idee eines Repair Cafe des Briloner Vereins Kunterbunt e.V. besonders fasziniert. Gerade für ein weltweit operierendes Unternehmen in der Beleuchtungsindustrie ist die Idee einer regionalen ehrenamtlichen Reparaturwerkstatt für Alltagsgegenstände ein toller Ansatz für nachhaltiges Denken.

Sebastian Saturna, kaufmännischer Leiter bei Briloner Leuchten, besuchte am 6. Juli die ehrenamtlichen Reparateure und machte sich so selber ein Bild von der Arbeit in den Räumen der Stadtbibliothek. Natürlich kam er nicht mit leeren Händen, sondern er konnte Barbara Harding und Kirsten Ecken von Kunterbunt e.V. eine ansehnliche Spende zur Unterstützung der Arbeit des Repair Cafes überreichen. Sicher eine tolle Motivation für die ehrenamtlichen Helfer den nun beschrittenen Weg weiter zu gehen und so einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Denken in unserer Region zu leisten.

Quelle: Norbert Schnellen

