„Freisprechungsfeier“ Elektroniker Innung Brilon

Grund zur Freude hatten jetzt fünf junge Männer, die ihre Ausbildung zum Elektroniker erfolgreich abschließen konnten

Bernhard Krevet, Winterberg, stv. Obermeister der Elektrotechnik-Innung Brilon, überreichte in seiner Funktion als Prüfungsausschussvorsitzender die Gesellenbriefe in einer kleinen Feierstunde im Haus der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland in Meschede. Er gratulierte herzlich, appellierte aber auch gleichzeitig, sich zukünftig durch Weiterbildung als Fachkraft für den breit gefächerten Aufgabenbereich als Elektroniker fit zu halten. In einem „spannenden und hochinteressanten" Arbeitsfeld stehen ihnen als Fachkräfte alle Wege offen, denn ohne Strom läuft nichts, so Krevet.

Auch Arbeitnehmerbeisitzer Johannes Berkenkopf, Hallenberg und Lehrerbeisitzer StR Frederik Leikop gratulierten den neuen Fachkräften ganz herzlich (in Klammern der Ausbildungsbetrieb): Bastian Biemelt, Bestwig (Elektro Hegener GmbH, Bestwig), Paul Hennecke, Schmallenberg (Elektro Theodor Schmidt, Schmallenberg), Manuel Morgado dos Santos, Olsberg (Elektro Freisen GmbH, Olsberg), Robin Scholle, Marsberg (Elektro Karl Dicke, Inh. F. Linnenweber, Marsberg – Bredelar) und Steve Schulz, Marsberg (Gerlach Installation GmbH, Marsberg).

Quelle: Christiane Senge, Kreishandwerkerschaft Hochsauerland

