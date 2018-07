Kfz-Innung Brilon: Neue Fachkräfte im Ausbildungsberuf „Kraftfahrzeugmechatroniker“

Brilon-Totallokal: In einer gemeinsamen Feierstunde der Kraftfahrzeuggewerbe-Innungen Brilon und Meschede erhielten jetzt 7 neue Fachkräfte im Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker ihre Gesellenbriefe.

brilon-totallokal: Obermeister Winfried Guntermann von der Kfz-Innung Meschede gratulierte den neuen Gesellen ganz herzlich, forderte sie in seiner Ansprache aber auch gleichzeitig auf, sich zukünftig durch Weiterbildung mit den neuesten Techniken vertraut zu machen und sich so up to date zu halten. Denn gerade im Kfz-Bereich gebe es rasante Entwicklungen in einem spannenden Berufsfeld, die viele Chancen für den weiteren beruflichen Lebensweg öffnen.

Mit Ihrer Ausbildung haben sie sich eine solide Grundlage für die Zukunft geschaffen, auf der sich vielfältig aufbauen lässt. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen geboten werden, so Klaus Kniesburges, Prüfungsausschussvorsitzender der Kfz-Innung Brilon. Auch er wies darauf hin, dass das Berufsleben jetzt erst richtig anfängt.

Den begehrten Gesellenbrief erhielten mit der Fachrichtung Personenkraftwagentechnik aus dem Bereich der Kraftfahrzeuggewerbe-Innung Brilon unter Beifall von Prüfungsausschuss-vorsitzendem Klaus Kniesburges, Arbeitnehmerbesitzer Marc Kelm und Lehrerbesitzer Patrik Helber (in Klammern der Ausbildungsbetrieb): Fabian Malinowski, Brilon und Marcel Matuschek, Brilon (beide Automobilgesellschaft Wahl mbH & Co KG, Brilon), Tim Jatho, Brilon (Auto Köchling oHG, Brilon), Jannik Römer, Marsberg (Autohaus Luckey GmbH, Marsberg – Hoppecke) und Carina Jansen, Olsberg (Autoservice Kruk, Winterberg – Siedlinghausen).

Aus dem Bereich der Kraftfahrzeuggewerbe-Innung Meschede erhielten Sebastian Schulte, Menden (F. Müller Fahrzeugbau GmbH & Co KG , Eslohe) und Marcel Vormweg, Brilon (Tiger Tec & Tools GmbH & Co. KG, Meschede) für die Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik vom Prüfungsausschussvorsitzenden Obermeister Winfried Gunterman, Michael Wiencke, Arbeitnehmerbeisitzer und Berthold Hohmann als Lehrerbesitzer die Zertifikate.

Quelle: Christiane Senge, Kreishandwerkerschaft Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon