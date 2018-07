Kradfahrer mit schweren Verletzungen in Unfallklinik geflogen

Kradfahrer mit Hubschrauber in Unfallklinik geflogen

brilon-totallokal: Olsberg. Am Freitag gegen 12 Uhr wurden die Rettungskräfte sowie die Polizei zu einem Motorradunfall an der Olsberger Straße bei Wulmeringhausen gerufen. Ein 44-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Landstraße 742 von Wulmeringhausen in Richtung Brunskappel. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Mann aus dem Ruhrgebiet nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben kam er anschließend zu Fall.

Ein Rettungshubschrauber flog den Kradfahrer mit schweren Verletzungen in eine Unfallklinik. Die Landstraße musste bis etwa 14 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Quelle: Polizei HSK / Bild: Fotolia 214353480