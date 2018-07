Finale beim Briloner MusikSommer

Brilon-Totallokal: Fabian Koke mit Heimspiel auf dem Marktplatz

brilon-totallokal: Der 21. Briloner MusikSommer strahlt mit der Sonne um die Wette und zieht viele Gäste zur Sparkassenbühne am Briloner Marktplatz. Unter dem BrilonOpenAir Motto „live, umsonst und draußen“ lädt die BWT-Brilon Kultour mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland, der Warsteiner Brauerei, der Firma EGGER, den Briloner Stadtwerken, Peter Bergmann und Afri-Cola nun zum Finale.

Am Donnerstag, 2. August 2018 spielt der Briloner Fabian Koke ab 19.30 Uhr mit seiner Band „Live and Famous“ – einer herausragenden Live-Band, die mit ihrem modern ausgelegten Sound von der ersten Minute an mitreisst. Neben dem Briloner Schlagzeuger Fabian Koke stehen weitere hochkarätige Musiker in Brilon auf der Bühne, die schon mit Revolverheld, DJ Bobo oder den Simple Minds auf Tour waren. Sie werden nicht nur mit aktuellen Hits überzeugen, sondern auch mit bedeutenden Klassikern der letzten Dekaden. So stehen u.a Bruno Mars, Beyoncé, und Justin Timberlake gemeinsam mit Michael Jackson, Chaka Khan oder Lenny Kravitz auf ihrer Setliste.

Am Freitag, 3. August 2018 startet dann bereits der letzte Abend des 21. Briloner Musiksommers mit der Band „The Monotypes“. Und hier knallt es nochmal richtig: Authentischer Rock´n´Roll der 50er und 60er Jahre, aktuelle Charthits im Oldiegewand. Mit einer Mischung aus dem mehrstimmigen Gesang der Beach Boys, den verzerrten Gitarren von Chuck Berry und treibenden Backbeats lassen The Monotypes eine Ära wieder aufleben.

Für das leibliche Wohl bei allen Veranstaltungen von BRILON OPEN AIR sorgt das Team von Oliver Czwikla-Werner. Und damit alle Besucher entspannt feiern können, steht für den Heimweg das „AnrufSammelTaxi“ (AST) der RLG unter der Telefonnummer 0 29 61/97 02 97 zur Verfügung.

Nähere Informationen zum kompletten BRILON OPEN AIR-Programm bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder Email kultur@brilon.de.

Bild: Jörg Schlüter

BU: Der Briloner MusikSommer läuft grandios und feiert am 2. und 3. August 2018 großes Finale. Das Bild zeigt Thomas Godoj auf der Sparkassenbühne am Briloner Markt.

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

