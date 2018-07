Mitmachaktionen, Kurse, Seminare und Schnupperstunden bei den Struzertaler Pfoten e.V.

Brilon-Totallokal: Der Olsberger Hundeverein bietet ein buntes und vielfältiges Programm für Hundefreunde an

brilon-totallokal: Jeweils am 1. Samstag im September und Oktober, besteht die Möglichkeit das vielfältige Angebot des Vereins einmal kennen zu lernen. Natürlich auch immer in den Trainingsstunden der einzelnen Kurse, jedoch nach Absprache!

Gestartet wird jeweils samstags um 14.00 Uhr. Begonnen wird mit einem gemeinsamen Training zum Grundgehorsam, bei dem jeder mitmachen kann, auch Anfängerhunde. Danach haben Interessenten die Möglichkeit, sich unter Anleitung der ausgebildeten Trainer, einmal in den Sportarten Agility, Flyball und Rally obedience auszuprobieren und die ihnen vielleicht noch unbekannten Sportarten kennen zu lernen.

Welpenbesitzer haben die Möglichkeit um 15 Uhr mit ihren Welpen in die Welpenspielgruppe rein zu schnuppern (Bitte mit Anmeldung)! Montags findet das offene Training statt. Hier wird jeweils ab 17.30 Uhr eine kostenlose Schnupperstunde angeboten. Es gibt eine neue Anfängergruppe für den Agility Sport. Hier können Hunde ab 8 Monaten teilnehmen, ebenso in der Flyballgruppe für Anfänger. In der Rally Obedience Gruppe sind auch neue Gesichter gerne gesehen!

Am 29. und 30. September finden Hoopers Seminare, nach Kartin Werdin statt, die Hoopers E Motion von Katrin Werdin vorstellt. Hier sind noch 2 Plätze frei für Teilnehmer mit Hund. Eine Teilnahme ohne Hund ist auch möglich. Dies sind 1 Tagesseminare. Am 07.Oktober findet ein Seminar zum Thema Hundeverhalten- Körpersprache mit Angelika Lanzerath statt, die durch die von Günter Bloch ins Leben gerufene Hundefarm Eifel, bekannt ist.

Voraussettzung zur Teilnahme ist ein gültiger Impf- und Versicherungsschutz der Hunde.

Anmeldung bei Martina Eickwinkel unter: 0160/6657570 ab 14.00 Uhr

oder strunzertaler-olsberg@t-online.de

Quelle: Martina Eickwinkel

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon