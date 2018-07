Reines Springturnier mit Klasse „S*“ Prüfung auf der Reitanlage Vollbracht

Brilon-Totallokal: Örtliche und Überörtliche Politiker sowie Sponsoren kamen zum Frühschoppen

brilon-totallokal: Im Rahmen des 46. Briloner Reitturniers des „Reit- und Fahrvereins Brilon und Umgebung e. V.“ fand am 28. und 29. Juli auf der Reitanlage Vollbracht, Am Östenberg in Brilon, das nunmehr 47. Reitturnier statt. Dieser scheinbare Widerspruch in der Zählung der Turniere, ergibt sich aus der erstmaligen Trennung von Dressur und Springen, die eine ruhigere Durchführung und Qualitätssteigerung in den Prüfungen der Dressur- als auch der Springreiter ermöglichen soll.

S* Springen bereits zum dritten mal

An beiden Turniertagen waren insgesamt 650 Starts gemeldet, davon allein am Sonntag dem 29. Juli mehr als 350. Da der Reit- und Fahrverein mit zu den größten im Sauerland gehört, ist seine Anziehungskraft für die Reiterinnen und Reiter sehr groß. EWer bei den Aufrufen zum Start aufmerksam zuhörte, konnte Ortsnennungen quer durch den HSK und die angrenzenden Kreise vernehmen. Der offensichtlich weiteste Weg wurde von einem Teilnehmer aus einem Münchener Reitverein zurückgelegt. Auffällig ist bei den Starts, dass die Zahl der jungen Damen und Frauen die der männlichen Teilnehmer mit 70 zu 30 deutlich übersteigt. Bei den Pferden ist diese Trennung zwischen Wallach und Stute nicht bekannt, liegt aber nach Einschätzung von Eckhard Lohmann etwa pari.

25 Reiterinnen und Reiter hatten sich für die Springprüfung der Klasse S* (schwer) angemeldet. In dieser Klasse sind Hindernisse mit einer Höhe von 135 cm bis 145 cm zu überwinden, wobei die breite des Hindernisses nicht limitiert ist. Zehn Hindernisse sind zu überspringen.

Petrus hatte mit Pferden und Reitern zumindest am Sonntag ein einsehen und ließ die Sonne hinter den Wolken. Ein fast gleichmäßiger Wind machte die Wärme für Ross und Reiter erträglich.

1. Vorsitzender wurde besonders geehrt

Eckhard Lohmann wurde für seine 25-jährige Arbeit als 1. Vorsitzender des Reit- und Fahrverein Brilon und Umgebung e. V. geehrt mit einer Anstecknadel des Vereins und einer Ehrenurkunde. Damit das ganze für ihn verträglicher wurde, erhielt er zusätzlich eine Flasche hochprozentiges. Der Laudator hob in seiner Ansprache besonders hervor, dass Eckhard Lohmann in den schwierigsten Zeiten des Reit- und Fahrvereins, in denen sich die Mitgliederzahl von ehemals 300 rasant auf etwa 100 verringerte und andererseits der Schuldenberg sich vehement vergrößerte, bereit war, sich den immensen Aufgaben und Anforderungen zu stellen. Seiner und der Willenskraft von Josef Volbracht und Bernhard Witthaut, die aus Liebe zum Reitsport mit weiteren neuen Vorstandsmitgliedern tatkräftig die Weichen in die richtige Richtung stellten, machten es möglich, aus einem dahin siechenden Verein, der darüber hinaus mit einem hohen Schuldenstand zu kämpfen hatte, auf ein ruhigeres Gleis zu führen. Heute ist der Reit- und Fahrverein Schuldenfrei und seitens des Vorstandes in guten Händen. Hierfür und für die zukünftigen Aufgaben erhielt Eckhard Lohmann Lob und Anerkennung, nicht nur vom Laudator, sondern auch von den zahleichen Reiterinnen und Reitern als auch von den Besuchern.

BU.: Eckhard Lohmann wird für 25 jährige Arbeit als Vorsitzender des „Reit- und Fahrverein Brilon u. Umgebung“ druch den Vorstand des Vereins in gegenwart von Kommmunal- und Bundespolitkern sowie Sponsoren geehrt.

Quelle: Peter Kasper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon