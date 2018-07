Radweg zwischen Gudenhagen und Brilon-Wald ?

Brilon-Totallokal: Einen Radweg entlang der Straße zwischen Gudenhagen und Brilon-Wald hat das CDU-Ratsmitglied Wolfgang Diekmann im städtischen Bauausschuss angeregt

brilon-totallokal: Er hat die Verwaltung aufgefordert zu prüfen, ob so ein Projekt technisch und finanziell zu realisieren ist. Erinnert hat er die Verwaltung auch an seinen Antrag aus dem vergangenen Jahr, einen Rad-/Fußweg entlang der Straße im Schmelterfeld anzulegen. Der bisherige Fußweg befindet sich, so Diekmann, in einem schlechten Zustand.

Quelle: Wolfgang Diekmann, Dorfgemeinschaft

