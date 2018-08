Gelungene Integrationsarbeit beim KreisSportBund HSK

Brilon-Totallokal: KSB führt Übungsleiter-C Sonderausbildung für Frauen und Männer mit Migrationshintergrund erfolgreich durch

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Der organisierte Sport bietet außergewöhnliche Chancen für eine langfristige Integration von Migranten und Flüchtlingen in die Gesellschaft. Um diese Chancen optimal zu nutzen werden interessierte Frauen und Männer mit Zuwanderungsgeschichte durch den KreisSportBund HSK zu Übungsleitern ausgebildet. In diesem Jahr wurde das Basismodul für die Übungsleiter-C Lizenz als Sonderausbildung für Frauen und Männer mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund durchgeführt. An der Ausbildung nahmen neun Männer und vier Frauen erfolgreich teil. Angeleitet von einem qualifizierten Referenten lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Sport aus der Perspektive des Übungsleiters kennen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen in der Vermittlung von Grundlagen in der Arbeit mit Sportgruppen wie Stundenplanung, Grundlagen der Trainingslehre, Einsatz von Spielen, Sicherheit und dem Übungsleiterverhalten. Neben den theoretischen Anteilen der Ausbildung wurden viele praktische Übungen durchgeführt. Durch die 3-tägie Ausbildung wurden die teilnehmenden Frauen und Männern auf die Aufgabe der Übungsleitung vorbereitet. Um die Übungsleitertätigkeit in einem Sportverein des HSK zu übernehmen wird die Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Sommer bzw. Herbst dieses Jahres zusätzlich das notwendige Aufbaumodul absolvieren.

So sollen sie Sauerländer Vereine mit ihrer Ehrenamtlichkeit unterstützen und einen aktiven Teil bei der Integration durch Sport übernehmen. Die Übungsleiter-C Sonderausbildung wird vom Kommunalen Integrationszentrum des HSK finanziell gefördert. Auch Sportvereine haben die Möglichkeit nach entsprechender Antragstellung beim KreisSportBund HSK einen Zuschuss für integrationsfreundliche Maßnahmen oder Qualifizierungen von Einzelpersonen mit Zuwanderungsgeschichte zu beantragen. Für mehr Informationen wenden Sie sich an Franziska Geise (f.geise@hochsauerlandsport.de oder 029049763254).

Quelle: KreisSportBund HSK

