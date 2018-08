4. August – Lagerverkauf von Liquid-Life: Gebrauchtradmarkt 2018 in Brilon

Briloner Schnäppchen-Freunde und Fahrrad-Besitzer aufgepasst – Liquid-Life / Fahrrad Neumann – Ostring 2 gegenüber von McDonalds

brilon-totallokal: Am kommenden Samstag, den 4. August startet am Lagerverkauf von Liquid-Life der beliebte Gebrauchtradmarkt. In den Vorjahren war immer das Ladengeschäft von Fahrrad Neumann Ort des Geschehens!

Das Team von Fahrrad Neumann und Liquid-Life übernimmt dabei den Verkauf der vorbei gebrachten 2nd-Hand-Räder oder E-Bikes: Das Ganze findet am neuen Standort mit der Adresse Ostring 2 gegenüber von McDonalds statt. Und so läuft das Prozedere ab: Ab 9:30 Uhr können die Bikes & E-Bikes abgegeben werden, bei der Festlegung der Preise unterstützen Euch die Berater von Liquid-Life und Fahrrad Neumann.

Von da an bis zum Nachmittag um 16 Uhr heißt es dann “Alles muss raus” und die Schnäppchen-Jäger können sich alle angebotenen Räder anschauen und kaufen.



Wichtig: Bei einem gelungenen Fahrradverkauf gibt es für den Veranstalter 5€ Provision, doch falls niemand das angebotene Rad erwerben wollte, bleibt das Ganze kostenlos für den bisherigen Besitzer! Ein Erfahrungswert: Die Verkaufschancen steigen natürlich, wenn die Fahrräder oder E-Bikes direkt morgens früh vorbei gebracht werden! Wie üblich erfolgen alle Verkäufe von Privat an Privat, weshalb Garantieleistungen und/oder ein Umtausch ausgeschlossen sind. Fahrräder, die bis 17 Uhr nicht wieder vom Besitzer abgeholt werden, kommen in die Entsorgung!

Nicht fehlen darf der, von vielen Veranstaltung beliebte Foodtruck mit leckeren Burgern verschiedenster Art – hungern muss an diesem Tag Niemand! Für alle Briloner oder Angereisten bietet sich an diesem Samstag auch direkt die Möglichkeit den neuen Lagerverkauf von Liquid-Life zu besuchen und sich dabei auch Neuwaren-Schnapper zu sichern – verschiedene Mountainbikes, E-Mountainbikes, Rennräder, City-Bikes und BMX werden stark reduziert verkauft, dazu kommen noch Schuhe und Bike-Klamotten.

