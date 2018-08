Peter Liese: öffentliche Konsultation der EU-Kommission / Keine Energieeinsparung durch Zeitumstellung

Brilon-Totallokal: Soll die Zeitumstellung abgeschafft werden? Ihre Meinung zählt

brilon-totallokal: „Die Meinung aller EU-Bürger zur Zeitumstellung ist noch bis zum 16. August gefragt“, freut sich der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. Die Kommission möchte die Meinungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu möglichen Änderungen der derzeitigen Sommerzeitregelung zusammentragen. „Mir und einer stetig wachsende Gruppe von Abgeordneten ist die ständige Umstellung leid. Die Gründe sind klar: Die Zeitumstellung hat die erhofften Effekte, etwa bei der Energieeinsparung, nicht erbracht. Wir wissen inzwischen, dass es viele empfindliche Menschen gibt, die sich an die Zeitumstellung nicht anpassen können und zum Beispiel unter Schlafstörungen leiden. Auch in der Landwirtschaft zum Beispiel gibt es mit den Tieren Probleme“, so Liese. Gerade deshalb ist für den südwestfälischen Abgeordneten klar, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden soll.

Ursprünglich sollte durch die Sommerzeitregelung vor allen Dingen Energie gespart werden. Eine Richtlinie auf EU-Ebene hat die damals noch unterschiedlichen Sommerzeitregelungen der EU-Mitgliedsstaaten in den 1980ern vereinheitlicht. Die Richtlinie bestimmt, dass die Mitgliedstaaten am letzten Sonntag im März auf Sommerzeit umstellen und am letzten Sonntag im Oktober wieder zur Winterzeit zurückkehren.

„Es gibt eine ganz klare Meinung in der Bevölkerung, dass man die Zeitumstellung nicht mehr möchte. Ich hoffe, dass dies jetzt auch der Kommission durch die Befragung klar wird“, so Liese. An der Befragung können Sie auf Deutsch teilnehmen. Den Fragebogen und weitere Informationen finden Sie hier: https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_de

Quelle: Dieter Berger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon