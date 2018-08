01. August 2018 -Aus Schülern werden Auszubildende

Brilon-Totallokal: Stadt Brilon freut sich über neue Auszubildende

brilon-totallokal: Wolfgang Pack (Verwaltungsvorstand), Michael Kahrig (Ausbildungsleiter) und Rita Niehaus (Personalratsvorsitzende) konnten am 01. August sieben neue Auszubildende für die Stadt Brilon begrüßen. Bei angenehmen Sommertemperaturen freuten sich Dilara Bingöl und Florian Tennert (Verwaltungsfachangestellte/r), Michel Erber und Tristan Muffert (Forstwirt), Malena Weiß und Anna Happe (Praktikantin Anerkennungsjahr) sowie Luca Welticke (FOS 11 Praktikant) auf den Start in das Berufsleben. Nach einer Einführung und Besichtigung einzelner Betriebsteile wurden die neuen Auszubildenden mit den besten Wünschen in die jeweiligen Arbeitsbereiche entlassen. Somit setzt die Stadt Brilon ihren Ruf als ausbildungsfreudiger Betrieb weiterhin um.

Auch für den neuen Ausbildungsjahrgang 2019 erfolgte schon die Ausschreibung. Alle Interessierten können sich noch bis zum 31. August 2018 für die Ausbildungsberufe Verwaltungsfachangestellte/r, Forstwirt/in, Fachangestellte/r in Bäderbetrieben, Fachinformatiker/in Systemintegration und für den Kindergartenbereich (Praktikant/in Anerkennungsjahr; FOS 11 Praktikant/in) bewerben.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon