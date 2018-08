BFDler bei KreisSportBund vor Wechs

Brilon-Totallokal: Lehrreiches Jahr für Sulies

brilon-totallokal: Das Jahr im Bundesfreiwilligendienst im KSB HSK neigt sich dem Ende zu. Und somit verlässt der diesjähriger „Bufdi“ Andre Sulies den KreisSportBund.

Der Vorsitzende des KSB, Detlef Lins, verabschiedete ihn und bedankte sich sehr herzlich bei Andre für seinen Einsatz für den KSB.

Die Aufgaben waren sehr vielschichtig:

• Mitwirkung in der Verwaltung

• Planung und Durchführung des BFD-Projekts

• Planung und Durchführung von Sportangeboten in Vereinen, Ganztagsschulen, Senioreneinrichtungen und in der Kreisverwaltung

• Durchführung des sportmotorischen Tests in den Grundschulen im Hochsauerlandkreis

• Unterstützung in der Abwicklung der Skilanglaufschule

• Mithilfe in der allgemeinen Veranstaltungs- und Projektplanung, wie z.B. Sportgala, Tanzfestival, Schulschneesporttag, Sporthelferforum

• Unterstützung bei der Pflege der Homepage und des Facebook – Auftrittes

„In diesem Jahr lernte ich nicht nur sehr nette Kolleginnen und Kollegen kennen, sondern „lernte“ auch den Arbeitsalltag.“, blickte Andre Sulies zufrieden auf die Zeit beim KSB zurück. „Dieses Jahr half mir mich weiter zu entwickeln und hilft sehr in Hinsicht auf das weitere Leben. Ich konnte viele tolle Erfahrungen in meinem Bundesfreiwilligendienst machen und bin sehr froh, dass ich meinen Bundesfreiwilligendienst beim KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. gemacht habe. Das kann ich nur allen weiter empfehlen, die frisch aus der Schule kommen.“

Die nächste Bundesfreiwilligendienstleistende steht schon in den Startlöchern. Am 01.09. beginnt für sie das Abenteuer BFD.

