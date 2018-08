Museumsgarten wird zur Bühne

Brilon-Totallokal: Kindertheater für Kinder ab 4 Jahren

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 8. August 2018 lädt das Team der BWT Brilon-Kultour um 15.00 Uhr zum Kindertheater in der Fußgängerzone ein. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und dank der Förderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh wird das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ gezeigt. Kinder ab 4 Jahren erwartet unter freiem Himmel im Museumsgarten „Haus Hövener“ ein buntes und liebevoll inszeniertes Theaterstück: Ein hölzerner Fischer spielt Akkorde am Ufer des Meeres, sein Netz liegt trocken und zerknüllt zu seinen Füßen.

Die Frau daheim fängt eifrig Regentropfen und kämpft mit Schnecken unter dem undichten Dach. Ein glänzender Butt steuert keck auf den Fischer zu. Plötzlich werden Wünsche erfüllt. Alles ändert sich in dem ruhigen Fischerdorf. Auf dem Marktplatz des Märchens erzählen zwei Fischweiber Elfride und Ursula mit scharfen Zungen und spitzer Freude das unausweichliche Schicksal jenes Fischerpaares, welches zwischen wachsenden Kostbarkeiten und Macht hin und her taumelt, von einem Fisch, der genau weiß, wie er dem Kochtopf entkommt, und von dem gewaltigen Unwetter, das alles wieder zunichte zu machen droht.

Der Eintritt ist frei. Bitte denken Sie an eine Kopfbedeckung für die kleinen Theaterbesucher. Nähere Informationen bei der BWT – Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: kultur@brilon.de.

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

