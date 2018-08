Brilon-Totallokal: Stadtführung für die Urlauber Brilons und die Daheimgebliebenen

brilon-totallokal: Am Mittwoch den 15.08.2018 um 19:00 Uhr, und dann jeden Mittwoch bis Ende September, bietet die Stadtführergilde eine geschichtsträchtige Führung innerhalb der alten Stadtmauern an. Anmeldungen werden erbeten unter museum@haus-hövener.de oder telefonisch unter 02961/9639901.

Wir treffen uns mit mindestens 5 Gästen um 19:00 Uhr an der Treppe des Museums Haus Hövener am Markt. Die Kosten belaufen sich auf 4,-€/pro Person. Nach gut einer Stunde Führung innerhalb unsers historischen Stadtkerns lassen wir den Rundgang in einer der ältesten Gasthäuser der Stadt ausklingen. Die Stadtführergilde freut sich auf viele Interessierte.

Quelle: Andreas Schmidt

