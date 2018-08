BRILON OPEN AIR zeigt „Zoophobia“ im Kreishauspark

Brilon-Totallokal: Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin

brilon-totallokal: Der Briloner Kreishauspark zeigt sich nach dem gelungenen Zirkusprojekt wieder von seiner artistischen Seite und wird wieder zum Open-Air-Treffpunkt.

Am Donnerstag, 9. August 2018 lädt das Team der BWT Brilon-Kultour ab 20.00 Uhr unter dem Motto „live, umsonst und draußen“ ein. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Warsteiner Brauerei, der Stadtwerke Brilon, der Firma Egger, Afri-Cola, Peter Bergmann und Förderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh startet „Zoophobia“ – ein Abend mit der Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin: Hier tauchen plötzlich Tiere auf. Was wollen die hier? Sind es etwa entlaufene Zirkustiere? Zuerst nur hier und da, vereinzelt und scheu, sind sie später immer frecher und selbstbewusster, diese Viecher, die offenbar von überall her kommen: Ein Zebra, ein Nilpferd, eine Ente… Bis klar wird: Da verwandeln sich die Menschen in Tiere, mehr und immer mehr! So menschelt es bald gewaltig in der Tierwelt: Die grazile Giraffe wird vom Kakadu gemobbt, der Gepard ver-trägt sich saugut mit dem Papagei – kurzum: ein ziemliches Affen-, äh, Menschentheater!

Thomas Mester, Leiter BWT-Brilon Kultour: „Wir sind sehr stolz, dieses einmalige Projekt wieder im Kreishauspark zu präsentieren und freuen uns auf zahlreiche Besucher.“ Nähere Informationen bei der BWT – Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: kultur@brilon.de.

Bilddatei: zoophobia_ ©_jule_felice_frommelt-ohneLogo.jpg (©_jule_felice_frommelt)

Bildunterschrift: Die Staatliche Artistenschule Berlin zeigt am 9. August 2018 „Zoophobia“ im Briloner Kreishauspark.

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon