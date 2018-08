Hier blüht es für Bienen, Hummeln und Co

Brilon-Totallokal: Danke sagen Bienen, Hummeln und Co!

brilon-totallokal: Thülen. In der Nähe des Bienenstandes von Imker Matthias Witteler blüht neben einem abgeernteten Stoppelfeld eine Bienenweide in

voller Pracht. Sie dient seinen Bienenvölkern jetzt als wertvolle Nahrungsquelle und ist ein wichtiger Lebensraum für Insekten.



Bereits im Frühjahr säte Landwirt Ludger Rüther einen 0,5 ha großen Blühstreifen am Rande des Rapsfeldes an und leistete damit einen wichtigen und wertvollen Beitrag für die Natur – ein tolles Beispiel, was Schule machen sollte!



BU.: Gute Zusammenarbeit zwischen Landwirt Ludger Rüther (re)

und Imker Matthias Witteler (li)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon