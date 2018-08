Frank Buchgeister aus Thülen der 10.000’te Besucher im Badcelona Alme

brilon-totallokal: Es war der 31.07.2018 um 11.37 Uhr, da war die Freude bei Familie Familie Buchgeister aus Thülen riesengroß. Als 10.000 Besucher passierte Frank Buchgeister die Freibadkasse und erhielt vom Vorsitzenden des Betreibervereins Rüdiger Sürig eine Familiensaisonkarte für die kommende Badesaison 2019. Familie Buchgeister kommt schon seit Jahren ins Almer Freibad. „Das warme Wasser ist für nicht nur für unsere Kinder ideal, es ist toll was Ihr hier ehrenamtlich auf die Beine stellt und gestellt hat“. Rüdiger Sürig freut sich besonders darüber, dass die 10.000 er Marke, so früh wie noch nie in den Jahren der Betreiberschaft schon geknackt wurde. „Die Gäste fühlen sich halt wohl im Familienbad Badcelona. Ein Riesenkompliment gilt besonders allen Mitarbeitern, die in den letzten Tagen hier zum Teil ehrenamtlich, Höchstleistungen für die Gäste bringen. Aufgrund der anhaltenden heißen Temperaturen sind Verschnaufpausen kaum möglich“.

Das nächste Event steht auch schon vor der Tür: Nachtschwimmen am Fr. 17.08.2018 von 19:00 bis 23:30 Uhr unter musikalischer Umrahmung des bekannten DJ Volker Schneider aus Olsberg.

Bild: Familie Buchgeister bei der Gutscheinübergabe eingerahmt vom 1. Vors. Rüdiger Sürig und der Badeaufsicht Günther Quick.

Quelle: Rüdiger Sürig

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon