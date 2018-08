Deutscher Schwerhörigenbund e.V. in Brilon

Brilon-Totallokal: Induktive Höranlage wird von der Stadtführergilde genutzt

brilon-totallokal: Bei hochsommerlichen Temperaturen von 29°C nahm eine Gruppe des DSB zusammengesetzt aus Mitgliedern aus Arnsberg, Dortmund und Meschede an einer Stadtführung in Brilon teil. Für den Stadtführer, Elmar Weber, war es eine Herausforderung, schattige Plätze für die Teilnehmer zu finden, an denen er wissenswertes über die Stadt vermitteln konnte. Mit den Teilnehmern, die im DSB – einem bundesweitem Selbsthilfeverband schwerhöriger und ertaubter Menschen – sich organisiert haben, kommunizierte der Stadtführer über eine induktive Höranlage, die das Kolping Haus und die Stadt Brilon freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte.

Für die Organisatoren von der Stadtführergilde des Briloner Heimatbundes Semper Idem e.V. zeigte sich, dass Kultur Grenzen überwinden muss. Schließlich gilt es, jeder Besucherin und jedem Besucher die Schätze im Briloner Stadtkern näherzubringen. Auch zukünftig sollen Führungen für Menschen mit Handicaps möglich sein. „Wir hatten schon Gäste aus dem Kursanatorium, bei denen wir auf den Sinn des Sehens komplett verzichten mussten. Bei schwer- oder gar gehörlosen Menschen ist es dann aber schön, wenn man mit einer Höranlage dann doch alle erreichen kann“ … kommentierte Carsten Schlömer vom Museum die Führung.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

