Drei Songs, die sich um echte Freundschaft, Wahnsinn und das Leben drehen…

Brilon-Totallokal: Briloner Rockband „Rustikarl“ veröffentlicht zweite EP

brilon-totallokal: Die vier Jungs von Rustikarl konnten bereits im vergangenen Jahr mit ihrer Debut-EP „Tequila mit den Engeln“ und ausverkauften Konzerten auf sich aufmerksam machen. Nun veröffentlichen sie ihre zweite EP auf dem heimischen Musiklabel Langstrumpf Records. Die neue Scheibe nennt sich „Zu nah am Wahnsinn“ und ist ab sofort bei gängigen Online-Anbietern wie spotify, itunes oder amazon zu finden. Das Werk kommt mit insgesamt drei Songs daher, die sich um echte Freundschaft, Wahnsinn und das Leben drehen. Die zweite EP ist ein weiterer Vorgeschmack auf das erste Album, welches etwa zum Jahreswechsel veröffentlicht werden soll.

Schon vorher sind Rustikarl live in der Region zu erleben und zwar am Samstag, 18. August ab 19 Uhr auf dem Open Air der Olsberger Motorrad-Messe und am Kirmessonntag, 29. September im Briloner Kump. Der Eintritt ist jeweils frei. Weitere Informationen unter: www.rustikarl.com

Quelle: Langstrumpf Rec.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon