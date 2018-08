Finale beim Sparkassen Open Air mit Shuttle-Service

Finale beim „Sparkassen Open Air 2018“ im Kur- und Vitalpark Winterberg

brilon-totallokal: Winterberg. 1500 Zuschauer, tolle Atmosphäre, fantastisches Wetter sowie mit den „Gentlemen of Groove“ sowie der „Abräumband“ zwei großartige Bands – so lässt sich das bisherige „Sparkassen Open Air 2018“ im Kur- und Vitalpark Winterberg perfekt zusammenfassen. Aber es kommt noch besser, denn am kommenden Mittwoch, 8. August, steht das große Finale mit der Band „Cocktail“ ab 18.30 Uhr an. Auf mittlerweile über 20 Jahre Bühnenerfahrung blickt die Band zurück. Das Programm erstreckt sich von Oldies und Alltime-Hits über die absoluten Partykracher bis hin zu den aktuellsten Chart-Hits. Wer also auf Schlager von Roland Kaiser und Co. sowie auf aktuelle Pop-Hits steht, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen.

Kostenloser Shuttle-Service für die Höhendörfer

Auch beim letzten Konzert wird wieder ein kostenloser Shuttle-Service angeboten. Am 8. August fährt der Bus um 19 Uhr ab Langewiese, Haltestelle Bundesstraße, um 19.05 Uhr ab Neuastenberg, Haltestelle Winterberger Straße / Postwiese, und um 19.15 Uhr ab Altastenberg, Wemhoff. Ankunft wird um 19.30 Uhr in Winterberg an der Pforte in unmittelbarer Nähe der Musikmuschel sein.

Fakten-Box: Sparkassen Open Air 2018

„Cocktail“ am 08. August

Ort ist der Kur- und Vitalpark Winterberg an der Musikmuschel jeweils von 18 bis 22 Uhr

Konzertbeginn ist um 18.30 Uhr

Festivalbecher gibt es für drei Euro, eigene Getränke dürfen nicht mitgebracht werden

Der Eintritt ist frei

Quelle: Ralf Hermann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon