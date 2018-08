KreisSportBund HSK – Übungsleiter-C-Ausbildung

Brilon-Totallokal: Die Breitensport-C-Lizenz – das solide Fundament für die Vereinspraxis 17 neue Übungsleiter vom KSB ausgebildet – weitere Ausbildung im Herbst

brilon-totallokal: 120 Lerneinheiten in zwei Wochen – das ist der Umfang für die Ausbildung zur Übungsleiter-C-Lizenz im Breitensport. Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis bietet diese kompakte Form seit einigen Jahren sehr erfolgreich an. 17 Teilnehmer haben diese Ausbildung auf sich genommen. Unter der bewährten Leitung von Jens Morgenstern wurde das intensive Theorie- und Praxisprogramm vom Lehrteam des KreisSportBundes an den Mann bzw. die Frau gebracht. Die neuen Übungsleiter werden in den nächsten Wochen die verschiedensten Gruppen in Vereinen, im Ganztag oder auch direkt im Schulsport leiten.

In der Ausbildung wird ein breites Spektrum praktischer und theoretischer Inhalte mit Hilfe vielfältiger Methoden erschlossen. Hierbei werden auf die Sichtweisen, Einstellungen, Haltungen der Teilnehmer zurückgegriffen. Reflexionsphasen helfen, die Inhalte auf das Vereinsleben und auf sich selbst als zukünftige Leitungsperson zu beziehen.

Die Absolventen sind sich ihrer Verantwortung als Leiter von Gruppen bewusst und können diesen Anforderungen in ihrem Leitungsverhalten gerecht werden, sind in der Lage, Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote zu planen und in die Praxis umzusetzen. Sie können die Bedeutung angemessener Bewegung für eine gesunde Lebensführung vermitteln und können Bewegungsabläufe veranschaulichen, analysieren, beobachten und korrigieren. Sie wissen um die Besonderheiten von Gruppen, haben ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis kennen gelernt und sind sich der Zusammenhänge von Bewegung, Sport und Gesundheit bewusst. Sie verfügen über zentrale Grundkenntnisse der Trainingslehre und kennen das Qualifizierungssystem des lizenzierten Sports. Auch angehende Übungsleiter eines Einsparten- oder Leistungssport-Vereins können von der Breitensport-Ausbildung profitieren. Denn hier werden übergreifende Themen wie Trainingslehre, Methodik, Sicherheit, Recht, Versicherung oder Übungsleiterverhalten vermittelt. Und diese sind für jeden Verein von grundlegender Bedeutung!

In der zweiten Jahreshälfte 2018 führt der KSB HSK eine weitere Übungsleiter-C-Ausbildung durch. Start ist am Wochenende 22./23.09.2018. Alles Weitere erfahren Sie unter www.hochsauerlandsport.de, info@hochsauerlandsport.de oder 02904-9763250 in der Geschäftsstelle des KSB.

Bildunterschrift: Die Absolventen der Übungsleiter-Ausbildung des KSB HSK mit Lehrgangsleiter Jens Morgenstern

Quelle: i.A. Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis / Bild: KSB – HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon