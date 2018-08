Briloner Heimatbund – Semper Idem lädt zur Jahreshauptversammlung ein

Brilon-Totallokal: Regularien – Vorstandswahlen – spannender Vortrag

Der Briloner Heimatbund – Semper Idem e.V. lädt alle Mitglieder und interessierten Nichtmitglieder zur Jahreshauptversammlung in den kleinen Saal des Kolpinghauses bei Tommy für den 28. August um 18 Uhr ein. Die Versammlung beginnt mit einem Vortrag von Peter Bürger, der kürzlich das Buch „Krieg im Wald“ veröffentlicht hat.

In der Publikation geht es um die Verteilungskämpfe von Holz und Fleisch, um Holzdiebstähle und Wilderei. Der Autor richtet den Fokus seines Vortrages vorrangig auf die Region rund um Brilon. Dabei geht es auch um den Wildschütz Klostermann und den Förstermord an der Grenze zwischen Rüthen und Brilon, der sich im kommenden Jahr am 27. Juli zum 100. Mal jährt. An der „Mordstelle“ erinnert heute noch ein Gedenkstein daran.

Im Anschluss an den Vortrag mit Diskussion beginnt nach einer kurzen Pause um 19.30 Uhr die eigentliche Jahreshauptversammlung.

Nach den Regularien, dem Protokoll der letzten Versammlung, dem Bericht des Vorstandes, dem Kassenbericht mit Aussprache und der Entlastung des Vorstandes stehen Wahlen des gesamten Vorstandes mit den Vorsitzenden, Kassierern*innen und Schriftführern*innen auf der Tagesordnung. Im Punkt Verschiedenes werden Ideen für die Internationalen Hansetage gesammelt.

Der Vorstand freut sich auf rege Teilnahme.

Bildzeile: Gedenkstein an der Mordstelle im Möhnetal an der Grenze zwischen Rüthen und Brilon

Quelle: Winfried Dickel

