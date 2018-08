Brilon-Totallokal: Die Freiwillige Feuerwehr Brilon- Löschgruppe Bontkirchen bei bestem Sommerwetter…

brilon-totallokal: Bei bestem Sommerwetter unternahmen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Löschgruppe Bontkirchen Mitte Juli mit ihren Partnerinnen eine Wanderung, die von Bontkirchen über Kotthausen, Vosshol am Waldesrand entlang bis zum Diemelsee führte.

Hier wurde eine 90minütige Seefahrt mit dem Ausflugschiff „MS Muffert“ und dem ein oder anderen kühlen Getränk auf dem See in der Abendsonne genossen, bevor die Wanderung bis zum Seehof Knust fortgesetzt wurde und dort am späten Abend ihren Ausklang fand.

Quelle: Stephan von dem Berge

