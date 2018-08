Ein Heiratsantrag und rund um den Mond

– Vorbereitendes körperliches Training und technische Ausbildung von zwölf Wochen.

– Start am D-Day vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida.

– Musik in den Headsets der beiden Weltraumtouristen: „So sprach Zarathustra op. 30“ von Richard Strauss (Filmmusik zu 2001: Odyssee im Weltraum) in dem Augenblick, wenn die ersten Wirkungen der Schwerelosigkeit zu spüren sind.

– Ankunft in der Mondumlaufbahn nach drei Tage mit Flug über den rauen und grauen Körper auf nur 200/300 km Höhe.

– Unterbrechung der gesamten Kommunikation mit der Erde für etwa 30 Minuten, während die Kapsel über die dunkle Seite des Mondes fliegt.

– Abspielen von Frank Sinatras Lied „Fly Me to the Moon“ auf halbem Weg durch den Orbitalflug: Dies erlaubt dem Verehrer, den Heiratsantrag (Verlobungsring in seinem Anzug versteckt) weit von jeder anderen Lebensform zu machen.

– Spektakulärer Erdenaufgang hinter den Mondkratern und Rückreise von knapp vier Tagen, atmosphärischer Wiedereintritt und Landung auf der Erde.