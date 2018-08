Gästezahl im Waldfreibad überschreitet die 40.000er – Marke

Brilon-Totallokal: Freibad ist angesichts des warmen Sommers auf Rekordkurs. Bitte Halteverbote beachten!

brilon-totallokal: Sommer, Sonne und Badespaß im kühlen Nass: Am Pfingstwochenende startete das städtische Freibad in Brilon-Gudenhagen in die Sommersaison.

Die warmen Temperaturen der letzten Wochen haben dem Freibad einen regelrechten Besucheransturm beschert, so dass aktuell die Zahl von 40.000 Badegästen überschritten wurde. Doch auch in „normalen“ Sommern ist und bleibt das Waldfreibad einer der größten Anziehungspunkte im Umkreis. Ob mit Familie oder Freunden, ob jung oder alt, Einheimische oder Urlauber – hier trifft man sich!

Die Stadt Brilon blickt mit Stolz auf ihr Waldfreibad, das mit ca. 6.500 qm Wasserfläche das größte Freibad in NRW und außerdem eines der größten Freibäder deutschlandweit ist. Das riesige Schwimmbecken mit Nichtschwimmer- und Kinderbereich, großen Liegewiesen, einem Kinderspielplatz und die verschiedenen Sportangebote an Land (Tischtennis, Beachvolleyballfeld, Basketballkorb) machen einen Besuch im Waldfreibad zu einem einzigartigen Erlebnis. Der gut sortierte Kiosk lädt zu Stärkungen und Erfrischungen ein. Mit der aufblasbaren Großrutsche und kostenlosem WLAN sind vor einigen Jahren besondere Angebote hinzugekommen, die einen tollen Tag mit Unterhaltung für Groß und Klein abrunden.

Thorsten Bähr und Lucas Mitschke vom Waldfreibad fassen einhellig zusammen: „Läuft bei uns!“.

Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und aktueller Wassertemperatur erhalten Sie unter www.brilon.de/Aktuelles.

Anlässlich der hohen Besucherzahlen und des damit zusammenhängenden erhöhten Verkehrsaufkommens weist die Stadt Brilon nochmals ausdrücklich auf die bestehende Beschilderung hin und appelliert an alle Besucher, insbesondere die dort ausgewiesenen Halteverbote zu beachten. Dort abgestellte Fahrzeuge behindern nicht nur die Fußgänger, sondern versperren auch den Rettungsweg. Gerade Feuerwehr und Rettungsdienst müssen jedoch im Notfall das Waldfreibad schnell erreichen. Die Einhaltung der Haltverbote am Waldfreibad wird aus diesem Grund ordnungsbehördlich

überwacht.

